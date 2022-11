Ook olympisch kampioen Richard Carapaz heeft al één grote ronde uitgekozen om volgend jaar te rijden

Net als Remco Evenepoel heeft olympisch kampioen Richard Carapaz zekerheid over één grote ronde die hij volgend jaar gaat rijden. In tegenstelling tot bij Evenepoel is Carapaz wel van plan om twee grote ronden af te werken in 2023.

Zijn nieuwe ploeg EF Education-EasyPost had al laten uitschijnen dat Carapaz naar de Tour zou trekken. Dat bevestigt de Ecudoriaan ook in een interview bij Radio Pedal Ciclismo. Al betekent dat niet dat alles al in steen gedrukt staat in verband met volgend seizoen.

NOG MEER DUIDELIJKHEID NA DECEMBER

"Mijn programma voor volgend jaar ligt nog niet helemaal vast. Het eerste trainingskamp met mijn ploeg heeft nog niet plaatsgevonden, we hebben dus nog niet de kans gehad om het te bespreken. Dat zal verder in detail duidelijk worden in de maand december", aldus Carapaz.

Toch is de beslissing over een Tour-deelname al genomen. "De grote lijnen zijn wel al uitgetekend en het doel is dat ik twee grote ronden rijd in 2023. We moeten dus bespreken of ik de dubbel Giro-Tour ga doen of Tour-Vuelta."