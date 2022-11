Pogačar over mogelijke nieuwe clash met Vingegaard en keuze Evenepoel: "Als hij Giro wil rijden, ben ik blij voor hem"

Pogačar is er op gebrand om in de Tour van 2023 wél de maat te nemen van Vingegaard. Evenepoel zal er alleszins niet bij zijn om dat gevecht van op de eerste rij te aanschouwen. Die heeft voor de Giro gekozen.

Tadej Pogačar is in Spanje om deel te nemen aan het Madrid Criterium. Een ideale gelegenheid voor Marca om hem aan de tand te voelen over zijn Tour-ambities. Rekent de Sloveen op een nieuwe strijd met Vingegaard? "Ik hoop dat hij zijn eindzege van dit jaar probeert te verdedigen, absoluut. We hebben dit jaar een mooi gevecht geleverd en ik hoop dat we dat in 2023 opnieuw kunnen doen."

Pogačar had ook Remco Evenepoel opgeroepen om naar de Tour te gaan, zodat alle grote namen daar present zouden tekenen. Al is het niet zo dat het hem teleurstelt dat Evenepoel de Ronde van Italië aankruist. "Als hij de Giro wil rijden, ben ik blij voor hem. Ik ben zeker dat hij heel competitief zal zijn waar hij ook rijdt, of dat nu in de Giro, de Tour of een andere wedstrijd is."

Voorst werd Pogi nog een opmerkelijk dilemma voorgeschoteld: vijf keer de Tour winnen of tweemaal de Tour en evenveel keer het WK? "Ik zou beide opties open houden. Eerlijk gezegd ben ik niet zo bezig met records en het schrijven van geschiedenis. De Tour is altijd speciaal, maar als renner is het ook leuk om iets te winnen wat je voordien nog niet gewonnen hebt. Zeker bij zoiets groots als het WK."