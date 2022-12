Demi Vollering (26) ziet nog veel ruimte voor verbetering: "Maar dat zal ook wat jaren duren"

De Nederlandse won onder meer de Brabantse Pijl en werd werd tweede in de Tour de Frances Femmes.

Demi Vollering (26) was een de sterkste rensters in het peloton dit seizoen. Met podiumplaatsen in de Omloop Het Nieuwsblad, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Ze schreef ook de Brabantse Pijl op haar naam.

Ook in de Tour maakte ze indruk, ze won dan wel geen etappe maar werd wel twee keer tweede achter Van Vleuten. Vollering pakte ook de bolletjestrui mee naar huis. "In de Tour was ik in mijn beste vorm ooit. Het was de beste wedstrijd die ik ooit heb gereden. Daar mag ik trots op zijn. Er was er maar één beter. Het winnen van de bolletjestrui was voor mij de bekroning van een geweldige Tour", zegt ze bij VeloNews.

Vollering is ook ambitieus en wil nog beter worden. Volgend jaar rijdt Annemiek van Vleuten voor het laatst mee in het peloton. "Volgend jaar is misschien iets te snel om net zo goed als Annemiek te zijn. Ik kan nog veel verbeteren, maar dat zal ook wat jaartjes duren. Eigenlijk wil ik er het liefst ook niet te veel over nadenken."