Revaliderende Johan Museeuw erg aangegrepen door dood Rebellin: ""We kunnen allebei niet stoppen", lachte hij"

Johan Museeuw is aan het revalideren van een heupoperatie. Er zijn nog wel ergere dingen. Rebellin krijgt de kans niet meer om er weer bovenop te komen, zijn leven is ontnomen door een aanrijding.

"In het voorjaar maakte ik op Mallorca nog 2 keer een fietstochtje met Rebellin", reageert Johan Museeuw bij Sporza op het overlijden van de Italiaan. "We hebben dezelfde ziekte, we kunnen allebei niet stoppen met fietsen", lachte hij."

Museeuw heeft nog enkele jaren bij hem in de ploeg gereden en kan dus wat meer kwijt over diens persoonlijkheid. "Rebellin was niet de typische Italiaan, die taalvaardig was en veel handgebaren maakte. Hij schoof wel mee aan tafel 's avonds, luisterde vooral en dronk een glaasje mee. Maar het bleef ook bij één glaasje. Dat was zijn levensstijl: sober zijn."

TRAGISCH

"Het is tragisch dat zijn passie hem het leven kost", vindt Museeuw. Hoe zal hij zich Rebellin herinneren als renner? "Hij had niet het charisma en de wil om uit te groeien tot een kopman. Rebellin was tevreden met een helpende rol diep in de finale. Als de tactiek het toeliet, kon hij ook een wedstrijd winnen."

Dat deed ie dan ook volop als dertiger, ook in sommige van de grootste koersen. "Je zag Rebellin nooit in koers, omdat hij niet opviel. De tegenstand vergat hem en met zijn snel eindschot maakte hij het dan geregeld af in een klein groepje."