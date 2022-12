🎥 Quick-Step Alpha Vinyl neemt met mooie hommage voor de tweede keer afscheid van Mark Cavendish

Voor de tweede keer vertrekt Mark Cavendish bij de Belgische ploeg.

Mark Cavendish (37) reed tussen 2013 en 2015 al voor de ploeg van Patrick Lefevere. Hij vertrok toen naar Dimension Data en trok in 2020 naar Bahrein-McLaren. Daar zag hij zijn contract niet verlengd en het einde van zijn carrière leek in zicht.

Patrick Lefevere wierp Cavendish nog een reddingsboei toe en Cavendish stelde niet teleur. Hij won vier ritten in de Tour en pakte het groen mee naar huis in 2021. Dit jaar won Cavendish nog een rit in de Giro en werd hij Brits kampioen op de weg.

In totaal won Cavendish 59 keer bij Quick-Step. In een video neemt de ploeg nu voor de tweede keer afscheid van de Brit. Waar de toekomst van Cavendish ligt is nog altijd onduidelijk door de onzekere toekomst van B&B Hotels-KTM.