Domenico Pozzovivo (40) is nog op zoek naar een nieuw contract: "Ik kan nog steeds competitief zijn"

Domenico Pozzovivo is nog op zoek naar een nieuw contract, maar de 40-jarige renner liet aan Tuttobiciweb weten dat hij in volle onderhandelingen zit.

Voor een contract in 2022 moest Domenico Pozzovivo ook lang wachten. Pas in februari had hij er één. Intermarché-Wanty-Gobert viste hem op en hij kende een sterk seizoen. Op zijn 40e werd hij 13e in de Tirreno-Adriatico en 8e in de Giro. In de Ronde van Emilia stond hij 2 maanden geleden nog op het podium.

"Ik kan nog steeds competitief zijn", vertelde Pozzovivo aan Tuttobiciweb. "Het podium of top 5 kan ik niet op voorhand zeggen, maar wel dat ik vooraan zal staan. Ik mik vooral op het klassement."

Het contract met Intermarché-Wanty-Gobert werd nog niet verlengd, maar ze zijn wel aan het onderhandelen. "Ze zijn klaar om te bevestigen, maar we moeten nog een paar punten ophelderen", aldus Pozzovivo.

Al onderhandelt Pozzovivo ook met nog andere ploegen. Daar zit een andere WorldTour-ploeg en nog een paar ProTeams bij.