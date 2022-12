De nummer 2 uit de Schaal Sels zet een stap opzij en gaat in 2023 op het continentale niveau rijden

Chris Lawless kreeg bij TotalEnergies na 2 jaar geen nieuw contract. Bijna een maand later vond hij met WiV SunGod een nieuwe ploeg. Daarmee zet de Britse sprinter een stap opzij, want zijn nieuwe team is een continentale ploeg. Eerder had hij ook al 3 seizoenen voor INEOS Grenadiers gereden.

A big welcome to the first of our new signings! @ChrisLawless95 was a prolific winner when last on the UK scene and we look forward to having him flex his muscles in the bunch sprints throughout the season. Still only 27, there’s plenty that Chris can bring to the team pic.twitter.com/ehQqkUa3NX