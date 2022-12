Emotionele zege ter ere van opa en oma voor Shanyl De Schoesitter: "Supermooi dat ik het dan kan waarmaken"

Sommige zeges hebben emotioneel een extra waarde. Shanyl De Schoesitter heeft dat ook mogen ervaren in Antwerpen, waar ze won als eerbetoon voor haar grootouders.

"Eigenlijk was ik wel naar deze zege aan het uitkijken. Mijn opa en oma zouden normaal vandaag 100 jaar geworden zijn. Ik geloof er wel in dat ze altijd bij mij zijn. Het was twee keer speciaal", vertelde de 16-jarige juniore, vechtend tegen de tranen, aan Wielerkrant na afloop van de cross. "Het is iets dat vooraf wel in mijn gedachten speelde. Supermooi dat ik het dan kan waarmaken."

Op sportief vlak pakte De Schoesitter ook prima aan en was ze al snel alleen vertrokken. "Ik wist dat ik de kopstart moest nemen omdat er meteen een bergje aankwam. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb zo een aantal meter gepakt en heb dan doorgetrokken naar de rechte stukken. Daar heb ik kunnen volhouden en op de technische stukken werd mijn voorsprong terug groter."

PARCOURS GOED INGEDEELD

Het was dan kwestie om dat in alle ronden de inspanningen goed te blijven verspreiden. "Zo heb ik mijn parcours ook ingedeeld: op de stukken die ik minder goed kan, ging ik recupereren voor de stukken waar ik wel goed uit de verf kwam."

De Schoesitter was de beste van de in totaal... vijftien junioren die aan de start stonden bij de meisjes. "Meestal is er niet zo veel opkomst voor een juniorenwedstrijd. In Overijse waren we ook maar met een stuk of elf. Ik was al blij dat we met iets meer waren en er waren ook een aantal internationale meisjes waar ik mij mee kon meten."