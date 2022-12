Groenewegen duikt ook eens het veld in maar moet 15-jarige voor zich dulden: "Speciaal om van Dylan te winnen"

Het veld induiken in aanloop naar het wegseizoen: steeds meer renners doen het. Dylan Groenewegen waagde zich er ook aan en kwam prompt een jong talent tegen.

Dylan Groenewegen deed in zijn thuisland mee aan de Amsterdamse Cross Competitie in Het Twiske. Groenewegen beëindigde de wedstrijd op een tweede plaats. Het meest opvallende was dat de profwielrenner vooraf gegaan werd door een jongen van vijftien jaar.

Dat was Michiel Mouris, misschien wel iemand waar we nog veel van gaan horen. "Dylan rijdt wel heel hard, dacht ik. Lange tijd reed ik voorin, maar Dylan kwam nog dichtbij. Het is wel speciaal om van hem te winnen", vertelt de winnaar aan NH Nieuws.

TRAININGSDAG

"Het was uiteindelijk een mooie trainingsdag", zo vat Groenewegen het dan weer zelf op. De derde plaats was voor Wessel Mouris, de broer van Michiel.