Intermarché-Wanty-Gobert geeft jonge Belg een kans in hun opleidingsteam

De jonge Belg (21) vervoegt het opleidingsteam van de Belgische ploeg.

Jasper Dejaegher (21) is de nieuwste aanwinst van het opleidingsteam van Intermarché-Wanty-Gobert. Dejaegher reed de voorbije twee seizoenen voor MINI Discar Cycling Team.

Dejaegher won dit jaar in Aartrijke, werd derde in de Memorial Danny Jonckheere en in de Grand Prix de Honnelles. In de rittenkoersen Tryptique des Monts et Châteaux werd hij veertiende en in de Tour de Moselle vijftiende.

Het opleidingsteam van het Belgische team bestaat volgend jaar zo voorlopig uit dertien renners: Arne Baers, Francesco Busatto, Jasper Dejaegher, Alessio Delle Vedove, Alexy Faure-Prost, Victor Hannes, Axel Huens, Sacha Prestianni, Tim Rex, Roel van Sintmaartensdijk, Dylan Vandenstorme, Jelle Vermoote en Obie Vidts.