Michael Vanthourenhout: "Binnen een week of twee zullen we mooie duels zien tussen Van Aert en Van der Poel"

Nadat de hoofdrolspelers hun eerste reactie gaven, sprak Michael Vanthourenhout nog verder met Wielerkrant in een exclusief interview over de Wereldbekercross in Antwerpen.

Michael, was dit jouw beste cross uit de laatste paar weken?

Michael Vanthourenhout: "Enkel vorig weekend was het iets minder. Voor het overige was het wel goed. Ik voelde me veel beter dan vorig weekend. Het is wel mooi meegenomen dat ik het podium haalde."

Er deden een aantal zandspecialisten mee, maar die eindigden niet allemaal voor jou.

Michael Vanthourenhout: "Dat is zo. Je weet dat Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Laurens Sweeck wel drie specialisten zijn. Ik ben blij dat ik mij daar tussen kan mengen. Dat toont aan dat ik het zand ook wel goed onder de knie heb nu."

Paul Herygers gooide je tijdens de tv-uitzending al een bloemetje toe. Een derde plaats is in deze omstandigheden fantastisch, stelde hij.

Michael Vanthourenhout: "Het was sowieso het hoogst haalbare. Om met Mathieu van der Poel en Wout van Aert op het podium te staan, is wel heel mooi."

De adelbrieven van die twee zijn wel bekend. Maar hoe Van der Poel demonstreerde en hoe Van Aert presteerde bij zijn eerste cross: dat blijft indrukwekkend.

Michael Vanthourenhout: "Ja, toch wel. We wisten dat Mathieu van der Poel na Boom ook wel een beetje revanche wou. Bij Wout van Aert zag je dat hij nog wat wedstrijdritme tekort kwam. Binnen een week of twee zullen we mooie duels zien tussen hen."