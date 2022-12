Tijd voor de trainingskampen: 'Alle 18 WorldTour-teams trekken naar Spanje voor hun stage'

Fun beleven is er ook bij, maar er moet ook weer hard gewerkt worden voor de 18 WorldTour-teams. Dat dient op stage te gebeuren.

Het is weer die tijd van het jaar. Om stilaan uit te kijken richting de kerst-en feestdagen, dat kan. Maar voor de wegrenners uit het profpeloton vooral om met hun respectievelijke ploegen op stage te gaan en de basis te leggen voor het aankomende wegseizoen.

MET ZIJN ALLEN NAAR SPANJE

Opmerkelijk: dat gebeurt dit jaar in één land. Spanje is waar het te doen is. La Gazzetto dello Sport bracht in kaart hoe de 18 verschillende WorldTour-ploegen allemaal naar Spanje trekken voor hun trainingskamp en waar dan precies.

Daaruit bleek dat vooral de regio rond Altea en Calpe gegeerd is. Het is bekend dat Remco Evenepoel al een tijdje in Calpe aan de slag is. Zijn ploegmaats van Soudal Quick-Step zullen hem daar binnenkort vervoegen. Mathieu van der Poel had het na de cross in Antwerpen ook over de stage met Alpecin-Deceuninck. Deze ploeg heeft Benicassim als bestemming gekozen. Intermarché is dan weer te vinden in L'Albir.