Zdeněk Štybar keert eind december terug in het veld na twee maanden afwezigheid

De Tsjech keert eind deze maand terug in het veld.

Zdeněk Štybar (36) reed dit seizoen al vijf veldritten, twee in Slowakije (waarvan hij er één won), de Kermiscross in Ardooie, de Wereldbeker in Tabor en de Nacht van Woerden.

Štybar verlaat op 1 januari na elf jaar Quick-Step Alpha Vinyl voor BikeExchange-Jayco. Hij zou toch nog een keer in shirt van de Belgische ploeg het veld induiken, in de Superprestige in Heusden-Zolder op 27 december.

Štybar wil begin februari ook deelnemen aan het WK in het Nederlandse Hoogerheide. Hoe de rest van zijn programma eruit ziet is nog niet bekend, maar hij gaf al aan dat hij nog zes veldritten wil rijden, en als die meevallen hij het WK ook effectief zal rijden.