🎥 3x top 5 voor Cant, opstekers bij Deceuster-Bonache en de factor Riberolle: de balans in de Belgische vrouwencross

Met het BK dat nog zo'n vijf weken veraf is, maken we eens de balans in de Belgische vrouwencross op. Sanne Cant zal opnieuw naar dat BK trekken in de favorietenrol, al zit de concurrentie niet stil.

Dertienvoudig Belgisch kampioene Sanne Cant won voor het laatst op dat vorige BK. Wel eindigde Cant dit seizoen drie keer in de top vijf. Een eerste keer in Kruibeke (vierde) en vervolgens met twee vijfde plaatsen in Niel en Kortrijk. Het voorbije weekend moest Cant opgeven in Boom, maar sleepte ze er 's anderendaags een verdienstelijke top tien uit in de Wereldbeker in Antwerpen.

Over voorbije zondag gesproken: het was de verjaardag van zowel Alicia Franck als Laura Verdonschot, het duo van De Ceuster-Bonache. Dat verjaardagsweekend inspireerde tot puike prestaties. Franck was zaterdag met een achtste plek de beste Belgische in Boom en groeit na haar niet-selectie voor het EK weer naar een beter niveau. Verdonschot deed een dag later evengoed, in een Wereldbekercross nota bene.

Ook niet vergeten dat Verdonschot in oktober drie C2-veldritten in Spanje won. De beste Belgische prestatie in een Wereldbekermanche tot dusver kwam van Marion Norbert Riberolle, met een zesde plaats in Hulst. Eerder eindigde de genaturaliseerde renster ook vijfde in Ruddervoorde en verzamelde ze drie topvijfnoteringen in C2-crossen.