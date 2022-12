Alberto Contador, de beste ronderenner van zijn generatie, blaast vandaag 40 kaarsjes uit

De Spanjaard viert een mijlpaal.

Alberto Contador viert net als Sinterklaas zijn verjaardag op 6 december. Hij wordt er 40. Contador stopte in september 2017 met koersen nadat hij op zijn voorlaatste dag nog won op de Angliru en een dag later vijfde werd in de Vuelta.

Contador kan tot de beste, zij het niet de beste, ronderenner van zijn generatie worden gerekend. De Spanjaard won tussen 2007 en 2011 zes grote rondes op rij waaraan hij deelnam.

Contador won in zijn carièrre twee keer de Tour, drie keer de Vuelta en twee keer de Giro. De Spanjaard won in totaal zes ritten in de Vuelta en drie in de Vuelta. in de Giro kon hij nooit winnen en hij behoort dus niet tot de club met overwinningen in de drie grote rondes.

Contador won nog eens de Tour en de Giro nog eens, maar moest die eindzeges afgeven na een positieve dopingtest op clenbuterol.

Geen eendagsrenner

De Spanjaard won ook meedere rittenkoersen van een week met twee keer Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico, en twee keer de Ronde van de Algarve. In totaal won Contador maar liefst 21 rittenkoersen.

Contador was een klassieke ronderenner van zijn tijd en deed in de klassiekers weinig. Met Milaan-Turijn in 2021 won hij zijn enige eendagskoers. Contador reed vier keer Luik-Bastenaken-Luik en vier keer de Ronde van Lombarije. Twee keer een negende plaats in de Luik-Bastenaken-Luik is zijn beste prestatie.