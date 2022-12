Benjamin Declercq hekelt het promotiesysteem: "Je koerst niet om te winnen. Dat tast op den duur de moreel aan"

Benjamin Declercq is nog steeds op zoek naar een nieuwe ploeg. Hij duidt daarvoor het promotiesysteem voor de WorldTour als een van de schuldigen aan.

De afgelopen 3 jaar reed Benjamin Declercq voor Arkéa-Samsic. Hij fungeerde vooral als helper, maar zijn contract werd niet verlengd. In december is hij nog steeds op zoek naar een nieuw contract.

Declercq vertelde aan Sporza dat hij vindt dat hij nog steeds zijn plek in het peloton heeft: "Ik heb een sterk eindschot, trap hoge wattages op korte hellingen en heb al wat ervaring. Ook kan ik mijn rol vervullen in een sprinttrein."

Maar daarmee kon Declercq nog geen enkele ploeg overtuigen om hem een contract aan te bieden. Hij ziet het promotiesysteem voor de WorldTour als een belanrijke reden daarvoor. Door zijn helpersrol mocht hij niet voor eigen rekening gaan in de Profronde van Drenthe. Hij reed 3e, maar moest wachten op Hugo Hofstetter. Arkéa-Samsic wou voor de punten gaan. Hofstetter werd uiteindelijk 3e en Declercq 12e.

PROMOTIESYSTEEM

"Ik rij om te winnen. Niet om mijn benen stil te houden omdat dat tactisch beter voor de ploegenranking is", ging Declercq verder. "Het is goed dat er een puntensysteem is, maar het huidige is nadelig voor de helpers. Waarom nemen ze de punten van de 10 beste renners per ploeg en niet die van de beste 20? Ook kreeg ik weinig appreciatie van de ploeg. Dat tastte op den duur mijn moreel aan. Ik miste grinta in de koers en ging er niet meer voor de volle 100% voor, terwijl ik fysiek wel helemaal in orde was."