Jonas Rickaert na een nieuwe operatie aan de liesslagader: "Alle vertrouwen in dat het definitief voor bij is"

Jonas Rickaert onderging opnieuw een operatie aan de liesslagader. Zo staat hij nog tot half januari aan de kant.

Het seizoen 2022 viel voor Jonas Rickaert al grotendeels in het water. Hij had een vernauwing in de liesslagader en werd daaraan geopereerd.

Het leek weer goed te komen voor Rickaert, want hij kwam in september nog in actie. Maar Alpecin-Deceuninck liet weten dat hij een nieuwe operatie moest laten ondergaan. Hij zal pas half januari weer kunnen beginnen trainen.

"Ik heb mentaal niet de beste weken gehad", aldus Rickaert bij Sporza. "Ik heb er wel alle vertrouwen in dat het probleem definitief achter de rug is. De nieuwe operatie is prima verlopen, maar het zorgt uiteraard voor vertraging in de aanloop naar volgend seizoen. Hopelijk kom ik hier sterker uit."