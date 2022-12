Cian Uijtdebroeks en Jordi Meeus krijgen een mountainbiker als ploegmaat bij Bora-Hansgrohe

Victor Koretzky reed het voorbije seizoen voor B&B Hotels-KTM, maar door de moeilijke finaciële situatie daar, kregen alle renners te horen dat ze andere oorden mogen opzoeken. Koretzky ging dus op zoek naar een nieuwe werkgever.

De mountainbiker vond een contract bij Bora-Hansgrohe. Koretzky tekende voor een jaar en zal enkel off-roadwedstrijden blijven betwisten. Het mountainbiken blijft prioritair, maar in 2023 zal hij ook enkele gravelwedstrijden rijden. De Olympische Spelen in Parijs zijn het grote doel van Koretzky.

Zo krijgen Cian Uijtdebroeks en Jordi Meeus er een extra ploegmaat bij Bora-Hansgrohe bij.

📢 NEW RIDER SIGNING 📢



BORA - hansgrohe secures late transfer, as @KORETZKYVictor completes the squad for 2023.



Read more here 👉🏼 https://t.co/14C6Ydbfgd

📸: @sprintcycling pic.twitter.com/dJVAAY5HFk