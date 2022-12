Stijn Steels neemt afscheid van The Wolfpack: "Beste team om voor te rijden"

Stijn Steels heeft op de website van Quick Step-Alpha Vinyl afscheid genomen. Hij reed 3 jaar voor het team.

"Ik heb heel wat mooie momenten na 3 jaar Quick Step-Alpha Vinyl beleefd. Om deel te hebben uitgemaakt van een van de beste ploegen aller tijden in deze sport en om vriendschappen te hebben die voor eeuwig zijn. Dat zijn dingen die ik voor altijd zal koesteren en bij me zal dragen", aldus Stijn Steels op de website.

"Een van mijn beste herinneringen is de Ronde van Valencia in 2020", ging Steels verder. "Dat was mijn 1e koers. Voor de slotrit was Fabio Jakobsen niet tevreden dat hij de vorige sprint met enkele centimeters had verloren. Wij waren kamergenoten in die wedstrijd en hadden een goede babbel daarover. Een dag later werkte de ploeg hard voor hem. Jakobsen kreeg een perfecte lead-out en won."

Maar na 3 jaar verlaat Steels het team: "Dat vind ik spijtig, maar anderzijds ben ik blij dat ik veel vrienden heb gemaakt. Ook waren mensen enthousiast door de manier waarop ik reed en waarop ik alles gaf. Daarom wil ik het volledige team bedanken. Ik kan zien dat de mentaliteit en de vriendelijke omgeving ervoor zorgen dat het een van de beste teams is om voor te rijden. Iedereen hangt aan elkaar en dat is maar een van de redenen waarom ik The Wolfpack altijd zou steunen. The Wolfpack is geen naam. Het is echt."