'Tom Pidcock start nog zeker in negen crossen dit seizoen, nog niet zeker of hij wereldtitel verdedigt'

De wereldkampioen staat nog zeker enkele keren aan de start.

Wereldkampioen Tom Pidcock (23) startte al in zes crossen dit seizoen. Hij stond in Overijse in zijn tweede cross al op het podium en won al in Kortrijk en in Boom. Officieel maakte Pidcock nog zijn programma nog niet bekend, Het Nieuwsblad zou al de rest van zijn programma kennen.

De wereldkampioen zou dit weekend starten in de Wereldbeker in Dublin. Daarna zou hij een weekje overslaan en in Mol terugkeren in het veld op 23 december. Pidcock rijdt dan drie dagen na elkaar met de Wereldbekermanche van Gavere (26 december), de Superprestigecrossen van Heusden-Zolder (27 december) en Diegem (28).

Twee dagen later zou hij rijden in Loenhout (30/12) en op nieuwjaarsdag in Baal. Ook op 3 januari in Herentals zou de wereldkampioen erbij zijn. Daarna gaat Pidcock weer op stage met de wegploeg en keert hij in Benidorm nog eens terug op 22 januari.

Of Pidcock zijn regenboogtrui op 5 februari zal verdedigen is nog altijd niet duidelijk.