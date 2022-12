Wie was de beste sprinter van 2022? Twee Nederlanders en een Belg in de top drie

Het wielerseizoen zit er op en dus is het tijd om een balans op te maken.

Als het gaat om wie de beste sprinter van 2022 was dan wordt er eerst naar het aantal overwinningen gekeken en daarna naar het aantal podiumplaatsen.

De man die er bovenuit steekt met aantal overwinningen is Fabio Jakobsen. De Nederlander won 13 keer en stond in totaal 14 keer op het podium. Jakobsen werd slechts een keer tweede en nooit derde dit seizoen. De Nederlander won Kuurne-Brussel-Kuurne, een rit in de Tour en werd Europeese kampioen op de weg.

Een landgenoot van Jaboksen, Olav Kooij, behaalde slechts één overwinng minder dan Jakobsen, maar deed dat wel in kleinere wedstrijden. Hij haalde 18 keer het podiumEnkel in de Ronde van Polen won Kooij in de World Tour. In de ZLM Tour won Kooij bevoorbeeld drie ritten en werd hij twee keer tweede.

Op drie qua zeges vinden we Jasper Philipsen. Hij had zichzelf als doel gesteld om 10 keer te winnen, maar strandde op 9. Philipsen won wel twee ritten in de Tour en twee in de UAE Tour. In totaal stond Philipsen 23 keer op het podium.

Op vier nog een Belg, namelijk Arnaud De Lie. In zijn eerste jaar als prof won hij ook negen keer en twaalf keer in totaal op het podium. De Lie won onder meer de Heistse Pijl en de Ronde van Limburg.