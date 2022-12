Ook tweevoudig Tourritwinnaar Rolland plots zonder ploeg: "Verrast over wat de media schrijft over mijn toekomst"

Tweevoudig Tourritwinnaar Pierre Rolland is één van de renners die zonder ploeg zit door het gefaalde B&B-project. Al werd de Fransman al wel met een andere ploeg in verband gebracht.

Op zijn 36ste had Rolland nog voor een jaar bijgetekend bij B&B Hotels. Een verbintenis die in het water valt nu Jérôme Pineau de middelen om er een grotere ploeg van te maken niet bijeen kreeg en er zelfs geen doorstart komt. Ook Rolland moet dus een andere ploeg zoeken.

Verschillende media melden al dat de aanvaller pur sang volgend jaar bij TotalEnergies zou koersen. Dat is op zijn minst voorbarig, zo stelt de renner op zijn Twitterkanaal. "Ik ben verrast om te ontdekken wat de media schrijft over mijn toekomst. Ik zal jullie ten gepaste tijde informeren over mijn toekomst op mijn sociale mediakanalen."

Surpris de découvrir où s’écrira mon avenir dans la presse. Je vous tiendrai informé en temps voulu sur mes réseaux sociaux de ce que sera mon avenir.



En attendant, prenez soin de vous.

Pierre ✌️ — Rolland Pierre (@PierroooRolland) December 7, 2022

"Zorg in afwachting daarvan goed voor jullie zelf", raadt Pierre Rolland zijn volgers nog aan. Met twee ritzeges in de Tour en een ritzege in de Giro beschikt de veteraan in principe wel over voldoende adelbrieven om ergens aan de bak te geraken.