Tiesj Benoot komt met een medische update over na zijn zware val in Livigno

Tiesj Benoot is nog herstellende van zijn zware val in Livigno. Bij Het Nieuwsblad gaf hij een update.

In augustus kwam Tiesj Benoot zwaar ten val tijdens een trainingsstage in Livigno. Hij botste met een personenwagen en brak daarbij een nekwervel. Daardoor zat zijn seizoen erop. Zo moest hij 6 weken een stijve nekbrace dragen. Aan Het Nieuwsblad gaf hij een update.

Benoot voelt zich zo goed als volledig de oude. Hij heeft enkel nog wat last van een wat stramme nek. Dat kwam omdat de breuk links zat. Daardoor moesten alle spieren daarrond alles opvangen. Na 6 weken in een brace te hebben gezeten, voelde het heel stram aan en dat doet het nog steeds. Benoot vertelde nog dat die spieren nog verder losgemaakt moeten worden. Zo kan hij nog niet optimaal naar links of rechts kijken.

Het herstel loopt goed, maar zijn winter is toch niet helemaal vlekkeloos verlopen. Zo had Benoot 2 weken geleden corona. Hij had een dag 39 graden koorts en lag 2 dagen in bed. Ondertussen keurde de cardioloog Benoot weer goed. Benoot vertelde ten slotte nog dat er niets aan de hand zal zijn als hij voor de rest nog gezond zal blijven.