Volgend jaar Fenix-Deceuninck in het vrouwenpeloton: vrouwenploeg van broers Roodhooft verandert van naam

Deceuninck gaat als sponsor ook inzetten op visibiliteit in de vrouwenkoers. De broers Roodhooft hebben al een vrouwenploeg onder de naam Plantur-Pura. Die gaat van naam veranderen.

Op de Facebookpagina van Plantur-Pura is het nieuws bekendgemaakt, met ook foto's van rensters Julie De Wilde en Yara Kastelijn in hun nieuwe tenue. Die zullen ze vanaf 1 januari 2023 ook kunnen tonen tijdens de wedstrijden.

Hun ploeg zal vanaf die dag bekendstaan als Fenix-Deceuninck. De filosofie die hierachter schuilt is om mannen en vrouwen dezelfde kansen te geven. De mannenploeg van de broers Roodhooft luistert momenteel naar de naam Alpecin-Deceuninck.

De foto's van De Wilde en Kastelijn werden genomen in een showroom in Milaan. Na Nieuwjaar begint dus alweer een volledig nieuw hoofdstuk in het uitbouwen van de vrouwenploeg.