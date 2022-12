🎥 Zo veel betekende de rentrée van Van Aert in het veld voor de fans: "Mooi om band met supporters te behouden"

Een filmpje van de Wereldbeker veldrijden trachtte vast te leggen wat de terugkeer van de Belgische kampioen in de cross nu betekent voor zijn aanhang. Uiteraard komen zijn fans met een pak superlatieven voor de dag. 'Een wonder', 'fenomenaal': zo beschrijven ze hun kampioen.

Ook Wout van Aert zelf komt aan het woord. "Supporters zijn uiteindelijk waarom dit mijn beroep is en waarom ik van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken. Het is altijd mooi om die band te behouden met supporters die mij al van jongsaf aan volgen. Ik denk ook dat dat nergens beter kan dan in het veldrijden."

This is how fans 👏🏻 react when @WoutvanAert kicks-off his cx campaign in Antwerpen 💯#CXWorldCup pic.twitter.com/in47D0pFJz