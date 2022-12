Ook vrouwenploegen trekken naar het mekka van de trainingskampen, al zijn er ook uitstapjes naar de VS

Het is bekend dat de mannenploegen naar één land trekken voor hun trainingskampen. Vrouwenteams zijn daar ook te vinden, al opteren sommigen voor de VS in plaats van voor Spanje.

Cyclingnews heeft niet enkel de plaatsen, maar ook de data van de stages van verschillende ploegen verzameld. Het is reeds geweten dat alle achttien WorldTour-teams bij de mannen naar Spanje trekken voor hun trainingskamp. Onder meer de regio van Altea, Girona en Calpe zijn populair.

APARTE STAGE JUMBO-VIMSA

In Altea kan ook vrouwenploeg FDJ-Suez-Futuroscope voor een stage terecht, in Girona is dat het geval voor Human Powerd Health en Israel-Premier Tech-Roland en in Calpe voor de dames van Trek-Segafredo. Dat kan in dezelfde periode zijn dat de mannen op die respectievelijke plekken verblijven, maar bijvoorbeeld de vrouwen van Jumbo-Visma lassen een aparte stage in.

Spanje is dus ook de place to be voor de vrouwenploegen, al zijn er ook die naar de Verenigde Staten trekken. EF Education-TIBO-SVB rondt vandaag een trainingskamp van een week in California af. Human Powerd Health doet eerst een korte stage in Mineapolis, alvorens de verplaatsing naar Europa te maken.