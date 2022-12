Quinten Hermans ontbreekt als enige nog in het veld: "Nu begint het toch wel serieus te kriebelen"

Terwijl wegrenners Van der Poel, Van Aert en Pidcock al terugkeerden in het veld, is er nog geen spoor van Quinten Hermans.

Quinten Hermans trok na zijn wegcampagne de lijn meteen door naar het veld. Daar won hij meteen in Ardooie en reed in totaal zes crossen, met het EK in Namen begin november als laatste cross.

Op 1 januari stapt Hermans over van Intermarche-Wanty-Gobert naar Alpecin-Deceuninck. Tot 14 december is hij nog op stage met zijn nieuwe ploeg. In tegenstelling tot Mathieu van der Poel keert Hermans niet terug in Val di Sole, maar in Mol op 23 december.

Hermans volgt het veldrijden ook thuis. "Toen ik twee weken geleden weer begon te trainen, heb ik weer mijn televisie opgezet om het veldrijden beter te volgen. Het voelt wel een beetje raar aan om in de zetel naar de cross te kijken in plaats van zelf te crossen. Nu begint het toch wel serieus te kriebelen", zegt hij bij Sporza.

Zeker tot aan BK, WK nog onzeker

Hermans crost nog zeker tot het BK op 15 januari in Lokeren. "Het zal voor mij ook een beetje ontdekken zijn hoe goed ik zal reageren op een intermezzo zonder cross. Het is voor mij redelijk nieuw om midden in het crossseizoen te hervatten. Ik ga gewoon genieten van de cross en hoop dat de resultaten volgen."

Of Hermans deelneemt aan het WK in Hoogerheide zal afhangen van zijn resultaten in de voorgaande crossen. Als hij top vijf kan rijden op het WK, neemt hij zeker deel. Anders stopt hij al na het BK.