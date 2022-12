Geen B&B Hotels-KTM en geen Israël-Premier Tech: toekomst van Mark Cavendish onduidelijk

Mark Cavendish vertrekt bij Quick Step-Alpha Vinyl. Hij leek een nieuwe ploeg gevonden te hebben, maar moet opnieuw op zoek.

Redelijk snel nadat duidelijk werd dat Mark Cavendish bij Quick Step-Alpha Vinyl zou vertrekken, kwamen er snel berichten over de nieuwe ploeg van Cavendish. Hij zou gaan naar B&B Hotels-KTM.

De ploeg van Jérôme Pineau had een ambitieus project. Zo zou er een groot budget komen en op termijn wilden ze tot de WorldTour behoren. Cavendish zou dan een van de uithangborden worden, maar zijn komst zou pas officieel bekendgemaakt worden, als de nieuwe ploeg officieel zou zijn.

GERUCHTEN

Daar lag juist het probleem. Het goede nieuws voor B&B Hotels-KTM bleef maar uitblijven. Tegelijk waren er steeds meer geruchten dat het project er toch niet zou komen. Sindsdien werd Cavendish ook gelinkt aan andere ploegen. Zo was er Israël-Premier Tech, maar er was ook Movistar. Al ontkenden de Spanjaarden snel die geruchten.

Eerder deze week werd het officieel: het megaproject van B&B Hotels-KTM kwam er niet. Cavendish ging dus niet naar de Franse formatie. Dan restte nog Israël-Premier Tech.

TOEKOMST?

Maar Cavendish zal ook niet naar de Israëlische ploeg gaan. Vrijdag kondigden ze aan dat hun ploeg volzet is. Stephen Williams vervolledigde het team.

Zo wordt het afwachten wat er met Cavendish zal gebeuren. In principe wil hij nog minstens een jaar koersen. Dat gaf hij al meermaals aan. Om in december nog een ploeg te zoeken, is niet ideaal. Maar voor welke ploeg hij in 2023 zal rijden, zal de toekomst brengen.