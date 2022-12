Timothy Dupont rijdt voor Tarteletto-Isorex na een bewogen jaar

Timothy Dupont vond met Tarteletto-Isorex een nieuwe ploeg. Goed nieuws na een bewogen jaar.

Ooit was Timothy Dupont zegekoning, maar 2022 was op mentaal vlak een moeilijk jaar. Zo moest hij buiten de koers enkele dingen verwerken.

Zo moest Dupont rond Dwars door Vlaanderen van zijn schoonvader afscheid nemen. Enkele weken later verloor hij zijn eigen vader en nog eens een dag later overleed hij zijn schoonmoeder.

Aan Het Nieuwsblad vertelde Dupont dat trainen en koersen voor hem een manier was om zijn zinnen te verzetten, maar hij besef dat het mentale leed nog niet verwerkt is. Ook beseft hij dat het nooit nog zoals vroeger zal zijn.

Toch won Dupont ook een profkoers. Dat was een rit in de ZLM Tour. Dat was enkele weken na de overlijdens. Dat hij won, vond hij al redelijk straf.