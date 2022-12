Patrick Lefevere legt de lat hoog voor Alaphilippe na pechjaar: "Heeft het salaris van een kampioen maar moet nog bevestigen"

Na twee jaar waarin hij in de wereldtrui mocht rondrijden in het peloton, zal Julian Alaphilippe opnieuw een blauw Quick-Step plunje aantrekken komend seizoen. En dat zal met de nodige druk van ploegleider Patrick Lefevere zijn.

Gevallen in de Strade, gevallen in Luik-Bastenaken-Luik, geen Tour, gevallen in de Vuelta... 2022 was het jaar van Julian Alaphilippe niet. Een derde wereldtitel op rij kon dat misschien goedmaken maar Alaphilippe eindigde in een tweede peloton op plaats 51.

En dus komt er druk op de ketel voor Alaphilippe bij de ploeg. Patrick Lefevere was niet mals voor zijn chouchou. "Veel pech ja, maar het zijn altijd dezelfde mensen die pech hebben", is hij streng in La Dernière heure. "Het kan me niet schelen dat hij geen wereldkampioen meer is, hij heeft de laatste jaren niet veel meer gewonnen."

"Ik wil dat hij weer op de rails komt en hij is me een revanche verschuldigd. Hij heeft het salaris van een kampioen maar moet nog steeds bevestigen dat hij er één is", besluit Lefevere.