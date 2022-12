Tomas Van Den Spiegel laat zich uit over de toekomst van het veldrijden en zegt dat iets nooit meer gaat terugkomen

Het veldritseizoen is volop bezig. Halfweg heeft Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, zich nog eens over de toekomst van de sport uitgelaten.

Tomas Van Den Spiegel vertelde aan Het Nieuwsblad dat hij merkte dat het veldrijden nog heel individueel is. Elke renner zit voor de cross in zijn eigen camper en heeft zijn eigen verzorgers. Voor Van Den Spiegel mag dat meer naar het collectieve gaan. Zo zouden er teambussen mogen zijn en zouden de startgelden collectief mogen onderhandeld worden. Die zijn volgens hem tegenwoordig te gefragmenteerd.

Ondertussen ziet Van Den Spiegel ook dat het veldrijden geëvolueerd is. Er wordt aanvaard dat het op zondag standaard een wereldbekercross is en hij merkt dat de verre verplaatsingen meer draagvlak krijgen. Voor hem een van de bewijzen dat het veldrijden tegenover vroeger veranderd is.

LANGE TERMIJN

Voor Van Den Spiegel ligt de toekomst van de cyclocross niet alleen in Vlaanderen en Nederland. Volgens hem komen de dagen van Sven Nys tegen Bart Wellens nooit meer terug. en zal de jeugd niet meer elk weekend in de Vlaamse modder willen staan.

Van Den Spiegel wil van het veldrijden een product maken dat in 2030 nog altijd voor het publiek aanspreekt. Al wil hij de traditie niet uit het oog verliezen. Hij refereerde naar Gavere die dit seizoen als historische cross tot de wereldbeker behoort. Hij en Flanders Classics willen vooral naar de lange termijn kijken en het veldrijden een plaats geven die het als sport verdient.