VOORBESCHOUWING WERELDBEKER DUBLIN: wie wint, in afwezigheid van Mathieu van der Poel, op Ierse bodem?

De wereldbekermanche in Dublin wordt zondag verreden. De cross is gloednieuw op de kalender.

Zondag zal er een primeur zijn. Voor de 1e keer zal er een wereldbekercross in Ierland zijn. Dublin is dit seizoen de 9e manche van de wereldbeker.

PARCOURS

Voor iedereen zal het parcours een ontdekking zijn. Eerder deze week doken er op sociale media al foto's op. Ook werd er een video van het parcours verspreid. De organisator bevestigde dat het modderig zal zijn. Ook zullen er heel wat lange stukken zijn en dat in een lichtglooiend landschap. Ten slotte is er ook een heuse zandbak.

We're going to Dublin for the first time!🇮🇪 Everything you need to know about this round can be found here 👆🏼Who's looking forward to Sunday? 🏅#CXWorldCup pic.twitter.com/g5JwPtbxsn — UCI Cyclo-cross World Cup (@UCIcyclocrossWC) December 8, 2022

FAVORIETEN MANNEN

© photonews

Bij de mannen nemen 2 leden van de Grote Drie deel. Mathieu van der Poel is op stage in Spanje, maar Wout Van Aert en Tom Pidcock zullen wel aan de start staan. Pidcock zal wellicht heel wat supporters langs het parcours horen. Mogelijk zullen heel wat Britten de oversteek naar Ierland maken.

Van Aert toonde in Antwerpen dan weer dat hij al redelijk goed in orde is. Hij verbaasde zichzelf en werd achter Mathieu van der Poel 2e. Na een nieuwe week trainen, zal zijn niveau nog wat gestegen zijn. Op die manier zal hij dicht tegen zijn 1e zege van de winter zitten.

Daarnaast is er nog de leider in de wereldbeker Laurens Sweeck. Hij zal vooral ook zijn leidersplaats in het klassement willen verdedigen. Zijn dichtste achtervolger Eli Iserbyt lijkt er weer wat meer door te komen. Dan zijn er ook nog de Europese kampioen Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar.

FAVORIETEN VROUWEN

© photonews

Fem van Empel leidt in de wereldbeker bij de vrouwen. De laatste weken krijgt ze enorme concurrentie van Puck Pieterse, maar vorige week won van Empel nog eens in Antwerpen. Het is de vraag wie van de 2 in Dublin de bovenhand zal nemen.

De meeste concurrentie zullen ze van Denise Betsema krijgen. Al zal ook veel afhangen van haar start, maar vorige week liet Betsema in Boom en Antwerpen zien dat ze rekening met haar moeten houden.

Naar Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado en Marianne Vos zal er niet gezocht moeten worden. Zij passen voor de wereldbeker in Dublin en opteren voor extra trainingen.