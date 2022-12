🎥 Remco Evenepoel showt voor het eerst nieuwe regenboogtrui van Soudal Quick-Step: "Gaat speciaal jaar worden"

Evenepoel verscheen al op de Grote Markt van Brussel met zijn regenboogtrui van Quick.Step-Alpha Vinyl. Door de naamsverandering van de ploeg komt er voor Evenepoel sowieso een nieuwe regenboogtrui en die laat hij alvast zien in een filmpje van zijn ploeg op de sociale media.

"Het was een gekke zomer. Ik kan enkel blij en trots zijn op wat ik bereikt heb", zegt Evenepoel terwijl er beelden te zien zijn van de wereldkampioen op de weg in zijn nieuwe outfit. "Ik ben trots dat ik zo vroeg in mijn profcarrière deze trui al mag dragen."

First look 🤩



Feast your eyes with the stunning Soudal Quick-Step World Champion Jersey - made by @CastelliCycling - that @EvenepoelRemco will sport next year in some of the world’s biggest races! pic.twitter.com/wRasETRW8C