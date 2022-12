BELIEVE! Documentaire over het topseizoen van Intermarché-Wanty-Gobert te bekijken

Onder impuls van Biniam Girmay en Alexander Kristoff werd het een seizoen waar Hilaire Van der Schueren en de andere ploegleiders enkel maar van konden dromen. Ook de andere renners stegen op de golf van enthousiasme boven zichzelf uit en dat resulteerde in maar liefst 24 overwinningen.

Daar zaten enkele grote vissen bij zoals Gent-Wevelgem, de Scheldeprijs en twee ritzeges in de Giro. En dat allemaal voor één van de zogenaamd kleinere teams uit de WorldTour. Daar moest gewoon een documentaire van gemaakt worden en dat werd uitgevoerd door GWD Production.

The one-hour documentary "BELIEVE" about our incredible 2022 season is airing tomorrow on @tipikrtbf at 2:00PM CEST 🙌



Emotions guaranteed 🥲 pic.twitter.com/yt6uk2MVuE