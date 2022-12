Sweeck een steeds completere crosser en kan maar één ding betreuren: "Zat niet in het wiel als Wout van Aert aanviel"

Laurens Sweeck moest in de cross in Dublin enkel Wout van Aert voor zich dulden. Toen die aanviel, zat Sweeck niet in zijn wiel.

Misschien het enige wat de koers nog een andere wending had kunnen geven. "Veel verschillende mannen geraakten eens op kop. De posities wisselden voortdurend, wat voor spanning zorgde", analyseerde Laurens Sweeck voor de UCI-microfoon. "Ik wist dat mijn positie voor het klassement gunstig was. Ik zat niet in het wiel als Wout aanviel. Rapper rijden was op dat moment niet meer mogelijk." NU OOK MODDERDUIVEL Een vastestelling die we steeds vaker moeten doen: ook op parcoursen die hem op papier minder goed liggen, komt Sweeck dit seizoen goed voor de dag. "Ik heb nooit gezegd dat ik geen modderduivel was. De conditie laat altijd voor zich spreken, daarom dat ik deze tweede plaats beet heb. " Met een behoorlijk grote opkomst van het publiek - vooraf waren al 5000 kaartjes verkocht - was de trip naar Dublin voor het veldrijden een succes. "Er was enorm veel sfeer. Er waren plaatsen waar er veel volk stond. Ik denk dat de cross hier wel leeft."