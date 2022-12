Cian Uijtdebroeks wil volgend jaar zijn programma iets veranderen: "Kijken of het al mogelijk is om daar mee te spelen"

Uijtdebroeks won dit jaar de Ronde van de Toekomst.

Cian Uijtdebroeks (19) won dit jaar de voorlaatste en laatste rit en ook het eindklassement in de Ronde van de Toekomst, de prestigieuze rittenkoers voor beloften.

In zijn eerste jaar bij de profs reed Uijtdebroeks ook rittenkoersen bij de profs zoals de Tour of the Alps, de Ronde van Noorwegen en de Ronde van Wallonië. Volgend jaar wil hij een stapje hogerop zetten.

"Wat we een beetje willen veranderen, is dat we rittenkoersen van een week op WorldTour-niveau gaan doen. Ik bedoel bijvoorbeeld de Ronde van Catalonië of misschien het Critérium du Dauphiné, ook om te kijken of het al mogelijk is om daar mee te spelen in het algemeen klassement", zegt hij bij RTBF.

Grote ronde

Of Uijtdebroeks ook een grote ronde rijdt dit jaar is nog niet zeker. "Als we dit doen, zal het de Vuelta worden. We gaan nog niet naar de Tour de France, zeker niet met de route van dit jaar. En ook niet naar de Giro! Er zijn te veel tijdritten voor mij."