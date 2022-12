Nederlandse sprinter zoekt nog nieuwe ploeg na falen B&B Hotels: "Dacht deze zomer zeker te zijn"

De Nederlander zou van Team DSM naar het vernieuwde B&B Hotels-KTM trekken.

Cees Bol (27) zou na vier jaar Team DSM verlaten en naar het Franse B&B Hotels-KTM trekken. Maar vorige week kwam het bericht dat die ploeg er volgend jaar niet komt door het afhaken van de sponsors.

De Nederlander won dit jaar een rit in de Ronde van Groot-Brittannië, vorig jaar won hij een rit in Parijs-Nice. In 2019 was Bol ook de beste in Nokere Koerse.

''Ik dacht deze zomer zeker te zijn van een nieuwe ploeg, maar de afgelopen weken werd het steeds meer onzeker of het rond zou komen. Mijn management kijkt naar alternatieven. Het gaat wel goed komen, maar ik kan daar nog niet veel over zeggen", zegt Bol bij Cycling Online.

"Ik hoop dat er snel een team komt die met me wil werken, dan zit ik zo in Spanje als dat nodig is. De komende dagen en weken zullen uitwijzen waar ik heen ga", zegt Bol nog.