UCI begraaft project B&B Hotels definitief door licentie te weigeren

Het Franse team verdwijnt volgend jaar definitief

De UCI heeft de licenties voor de WorldTour-teams en de ProTeams bekend gemaakt en daarin is geen spoor meer van B&B Hotels-KTM. De Franse ploeg van de Belgen Jens Debusschere, Eliot Lietaer en Jordi Warlop houdt dus definitief op met bestaan.

B&B Hotels-KTM zou volgend jaar Paris Cycling Club gaan heten volgens het persbericht van de UCI. "Nadat we het bericht kregen dat de ploeg niet in de gelegenheid is om zichzelf te registreren bij de UCI, heeft de licentiecommissie besloten om de registratie van Paris Cycling City te weigeren", klinkt het.

Het doel van teammanager Jérôme Pineau was om zijn ploeg uit te breiden met Mark Cavendish als belangrijkste nieuwkomer, maar zijn ploeg verdwijnt nu dus uit het peloton. Al de renners moeten dus definitief op zoek naar een nieuw team voor volgend jaar en de tijd dringt.