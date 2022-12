📷 🎥 Zaterdag cross in Val di Sole: er ligt een pak sneeuw

De wereldbeker pakt uit met een sneeuwcross in Italië. Vorig seizoen was er veel sneeuw. Ook dit jaar zal dat het geval.

De organisatie gaf al de 1e beelden vrij van het parcours in Val di Sole. Er ligt al een pak sneeuw. Wereldbekerleiders Laurens Sweeck en Fem van Empel en co zullen heel wat sneeuwpret beleven in Italië.

Vorig seizoen won van Empel er haar 1e wereldbekerwedstrijd. Bij de mannen won Wout Van Aert. Hij zal er door een ploegstage niet bij zijn. Mathieu van der Poel komt wel aan de start.

CX 🫱🏻‍🫲🏽 Snow. What a beautiful match 🤩. Those white mountains are looking forward to receive the #CXWorldCup peloton on Saturday! ⛄ pic.twitter.com/pB50FlSVUT — UCI Cyclo-cross World Cup (@UCIcyclocrossWC) December 13, 2022