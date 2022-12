Adrie van der Poel over "cross uit de oude doos" in Dublin: "Bij veel mensen zouden de ogen moeten zijn open gegaan"

De cross in Dublin heeft zijn eerste editie niet gemist.

Er waren vooraf veel vragen over het parcours van de nieuwe Wereldbekercross in Dublin. Uiteindelijk viel het bij bijna iedereen in de smaak en lange tijd maakten tot wel zeven renners kans op de zege.

Adrie van der Poel was dan ook heel tevreden over het parcours in Dublin. "Ik was heel verheugd dat we eens niet een Belgische cross hadden waar je van boom naar boom rijdt en vijf 180 graden bochten hebt", zei hij in de podcast Cross.

"Vecht al 20 jaar voor zo'n parcoursen"

"Bij veel mensen zouden de ogen moeten zijn open gegaan, omdat je nu tenminste een echte wedstrijd hebt. Op het laatst rij je nog met zeven rond, maar ook de zevende maakt nog kans, terwijl je in een Belgische cross, met alle respect, op die positie nooit aanspraak maakt op de overwinning."

Van der Poel pleit dan ook voor meer van dat. "Heel mooi, heel breed. Mooie lange, rechte stukken, technisch genoeg. Een cross uit de oude doos. Ik vecht al 20 jaar voor zo'n parcoursen, maar we krijgen het er niet doorgedramd. Vorig jaar hadden we Besançon, nu Dublin. In België heb je Zolder, Koksijde en Zonhoven. Die onderscheiden zich toch van de rest in België."