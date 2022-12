Israël-Premier Tech reageert op zijn degradatie uit de WorldTour: "Vastberaden om terug te keren"

Maandag was het officieel: Israël-Premier Tech degradeerde uit de WorldTour. Ondertussen heeft de ploeg al gereageerd.

"Natuurlijk zijn we ontgoocheld over die beslissing", schreef Israël-Premier Tech op Twitter. "We hadden onder meer te maken met wat verstoringen door de coronacrisis van de voorbije 3 seizoenen. Die hadden veel invloed op de ploeg."

"Het team zal voor grote overwinningen in de WorldTour blijven vechten", ging het verder. "We zijn vastberaden om naar de WorldTour terug te keren. Ondertussen zullen we met de motivatie en veerkracht van in de Tour, waar we 2 etappes wonnen, koersen."

"We zijn trots op onze renners en ons personeel en op de sterkte van het team. Het komende seizoen zullen we ingaan met enthousiasme en vertrouwen om te kunnen blijven presteren en winnen", sloot Israël-Premier Tech af.