Philip Roodhooft over WorldTour-licentie Fenix-Deceuninck: "Bevestiging dat we op juiste manier aan het werken zijn"

Fenix-Deceuninck is het eerste Belgische team die een WorldTour-licentie te pakken heeft.

De UCI maakte maandag de ploegen bekend die volgend jaar als WorldTour-team mogen rondrijden. Fenix-Deceuninck kreeg een licentie voor één jaar, als eerste Belgische team ooit.

Ploegleider Philip Roodhooft is heel blij met de erkenning. "Het is een bevestiging van het feit dat we op de juiste manier aan het werken zijn. Voor volgend jaar maakt het niet meteen een groot verschil, maar het is wel een soort van kwaliteitslabel. Het dwingt ons ook om op een bepaalde manier te werken", zegt hij bij Sporza.

"De WorldTour-licentie geeft aan dat we mee zijn op de trein die door het wielerlandschap dendert. Want het vrouwenwielrennen is toch aan een mooie evolutie bezig", zegt hij.

Ambities niet bijstellen

Bij Fenix-Deceuninck gaan ze nu niet hun ambities gaan bijstellen. "Er zijn wel wat teams die er qua middelen en sportieve kwaliteiten nog bovenuit steken. We waren nu 12e op de UCI-ranking, dus het is de bedoeling om in 2023 minstens even goed te doen. Maar ik ga me niet vastpinnen op een aantal zeges."