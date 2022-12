📷 Oude rivalen Jan Ullrich en Lance Armstrong maken samen een fietstocht in de VS

De rivalen van weleer zijn nog eens samengekomen. Jan Ullrich en Lance Armstrong hebben samen een fietstocht gemaakt.

Vanaf het jaar 2000 brak een decennium aan waarin het vaak een tweestrijd was in de Tour de France tussen Lance Armstrong en Jan Ullrich. Keer op keer was het de Amerikaan die aan het langste eind trok, al werd die later geschrapt als winnaar van de Tour.

Naast de koers hebben Armstrong en Ullrich het echter steeds goed met mekaar kunnen vinden. Na afloop van zijn carrière had Ullrich allerlei problemen met drank en drugs, maar die lijken definitief van de baan. De Duitser ziet er alvast goed uit op de foto die beide ex-wielrenners op de sociale media hebben gedeeld.

In Los Angeles waren ze samen met de fiets op pad. "Een fietsrit in het zonnetje met een vriend in LA", schrijft Ullrich, winnaar van de Tour van 1997, erbij.