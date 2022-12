Belgische juniore De Schoesitter deed al bijzondere ervaringen op: "Er moet nog een lange carrière volgen"

Als juniore heeft Shanyl De Schoesitter uiteraard de toekomst voor zich. Bijzondere ervaringen hebben haar desondanks wel al doen proeven van de grote momenten die kunnen ontstaan in de sport.

De meerderheid van de crossen heeft de 16-jarige veldrijdster immers bij de elite gereden, tegen volwassen dames die bulken van de klasse. "Het is altijd superleuk om tegen de groten te strijden. En om te zien hoe ver je al staat tegenover de profs, hoeveel vorderingen je in die wedstrijden maakt."

ONVERWACHTE TOP 10 OP EK

Waar ze het wel opnam tegen haar leeftijdsgenoten, was in Namen op het Europees Kampioenschap. Tussen al dat internationaal geweld finishte De Schoesitter op een groot kampioenschap in de top tien. "Mijn tiende plaats op het EK was helemaal onverwacht. Ik had zeker niet gedacht dat ik dat resultaat kon halen, maar het was ook een heel technisch parcours. Dat ligt mij wel heel erg. Dat was wel een leuke ervaring ook."

Wat betekenen zulke ervaringen nu? Smaakt het naar meer? "Ik ben nog maar eerstejaarsjunior, er moet nog een lange carrière volgen. Het is vaak ook te zien wie er aan de start staat, bij de elite maak ik geen kans om te winnen. Ik blijf het gewoon rustig aan doen."