Renners nodigen uit: na Evenepoel en Vingegaard maakt Froome virtuele rit met fans en fietsers van over hele wereld

Christopher Froome heeft hiervoor het platform BKool uitgekozen. Wie met de viervoudig Tourwinnaar eens wil trainen, dient zich hierbij donderdagavond om 18u Belgische tijd aan te melden. Voor wie nog geen account heeft, kan dat ook via een gratis proefperiode van 30 dagen.

Het virtuele parcours dat gereden zal worden, ligt ook al vast: het zal een rit worden uit de Ronde van Italië. Een mooie kans dus voor wie altijd al eens het idee had om zich te testen op het parcours van een grote ronde. Froome heeft alvast een filmpje geplaatst op zijn sociale media om iedereen hiervoor uit te nodigen.

Train with me tomorrow at 6pm (CET) on @BKOOLsport! I'll be riding a @giroditalia Virtual stage with riders from all over the world. Join me for free with the 30-day BKOOL free trial https://t.co/VnlFhilrgT pic.twitter.com/0PHneepXgf