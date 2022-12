WK-gevoel nog volop aanwezig bij Remco Evenepoel en echtgenote Oumi: "Remco supportert vurig voor Marokko"

Remco Evenepoel is een vurige supporter van Marokko op het WK voetbal, volgens echtgenote Oumi. Ongetwijfeld haar invloed: Oumi is een Belgische met Marokkaanse roots.

In La Dernière Heure vertelt Oumi Rayane hoe haar man het WK voetbal nu beleeft. "Als hij niet moet trainen, volgt hij de matchen. Remco supportert vurig voor Marokko. Hij had na de zege van Marokko tegen de Rode Duivels voorspeld dat de ploeg alles heeft om ver te geraken. En kijk, hij heeft zich niet vergist."

NIET IN BELGIË

Hoe was het dan ten huize Evenepoel tijdens die bewuste affiche in de groepsfase? "Tijdens België-Marokko hebben we elk voor ons land gesupporterd. Het had nog fijner geweest als we de wedstrijd in België hadden kunnen volgen, dat had een groot feest kunnen zijn met onze beide families."

Oumi is ook duidelijk over haar eigen supportersgedrag. "Bij het begin van het WK supporterde ik voor beide landen. Toen Marokko en België tegen mekaar speelden, stond ik achter Marokko. Maar het hele jaar door supporter ik voor België, door voor Remco te supporteren."