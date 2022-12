De onduidelijkheid uitgeklaard: UAE bevestigt de contractduur van 2 renners

Op Twitter was er een discussie ontstaan over de contracten van Juan Sebastian Molano en Ryan Gibbons. Iemand meldde dat die 2 renners ook in 2023 voor Team UAE Emirates zouden rijden, maar Pro Cycling Stats betwiste dat.

Even later kwam er een antwoord van UAE: "We kunnen bevestigen dat Gibben en Molano in 2023 onder contract liggen. Molano blijft nog tot eind 2024."

Daarmee was de discussie gesloten. Molano die nog de slotetappe van de voorbije Vuelta won, gaat zo voor 6 seizoenen bij UAE. Gibbons gaat voor zijn 3e seizoen.

Hi, we can confirm that both @RyanGibbons23 and @sebasmolano_ are under contract for 2023. Molano will be staying with the team until the end of the 2024 season.