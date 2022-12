Lotto Dstny gaat in 2023 een nieuwe samenwerking aan

Lotto Dstny is een nieuwe samenwerking aangegaan. Die gaat vanaf 2023 in.

Vanaf 1 januari zal Lotto Dstny met de UGent samenwerken. Voor de Belgische wielerploeg is het een nieuwe stap binnen de professionalisering van de performanceafdeling van de ploeg.

De samenwerking zal de coaches, trainers, nutritionisten, medische staf en andere professionals van de wielerploeg een wetenschappelijk klankbord bieden en zal met de ervaren onderzoeksgroep PACE (sportfysiologie en trainingsleer) van de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen zijn.

“Het is een manier om in onze ploeg alles in onze ploeg met een wetenschappelijke onderbouwing nog beter te finetunen", legt ploegleider Nikolas Maes uit. "Alle onderwerpen kunnen aan bod komen: warmtetraining, hoogtetraining, bewegingswetenschap, krachttraining, voeding, hydratatie en veel meer. Over die laatste 2 topics zijn we momenteel al zeer concreet in gesprek.”