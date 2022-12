🎥 Yves Lampaert en Tim Declercq onthullen het truitje van Soudal Quick-Step

Yves Lampaert speelt de hoofdrol in de video die het truitje van Soudal Quick-Step onthuld. Hij gaat de kleedkamer binnen en trekt het aan en nadien zien we hem op de weg dollen met ploegmaat Tim Declercq.

Achteraf zijn we weer binnen en Lampaert komt de kleedkamer buiten. Met het truitje voor 2023 om zijn schouders.

The 2023 Soudal Quick-Step kit is here 😍



Bring on the new season 👊 pic.twitter.com/4pbZyzbA5K