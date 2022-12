Advocaat reageert op vrijspraak Mathieu van der Poel: "Rechter vond dat hij genoeg leed heeft moeten doorstaan"

Met de vrijspraak voor Mathieu van der Poel kan er een punt gezet worden achter het incident tussen de Nederlandse wielrenner en twee tienermeisjes in zijn hotel in Australië.

De meisjes hadden aan de vooravond van het WK wielrennen constant zijn slaap verstoord, waarna Van der Poel hen achterna was gegaan. In hoger beroep is de renner nu toch vrijgesproken. "Het was een fout van de lokale politie om Mathieu zo hard aan te pakken", reageert Michael Bowe, de Australische advocaat van Van der Poel, in HLN.

URENLANG GETREITERD

"Door de zaak gaf hij op na één uur koers. De kinderen die klacht indienden, hebben hem urenlang zitten irriteren en treiteren. De rechter vroeg zich af wat Mathieu die dag al had verloren: een kans om wereldkampioen te worden en vooral een kans om zijn land te vertegenwoordigen. Bovendien miste Mathieu zijn vlucht naar huis omdat hij door het optreden van de lokale politie zijn paspoort verloor", schetst Bowe wat VDP meemaakte.

Dat alles heeft bijgedragen aan de uiteindelijke uitspraak. "De rechter vond dat hij al genoeg leed heeft moeten doorstaan en vond dat het welletjes is geweest." Volgde er inmiddels al communicatie met Van der Poel zelf? "Ik heb geen reactie van hem gekregen, wel van zijn manager. Die zei dat hij heel blij wat met de uitspraak en de manier waarop het proces verlopen is."